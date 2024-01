Neujahrstreffen am Rhein bei Rhinau: Der Wunsch nach Frieden eint alle Teilnehmer

1 Beim Neujahrstreffen tauschten sich Menschen beiderseits des Rheins aus. Mehr als 70 Preise wurden durch Rolf Renter verlost Foto: Birkle

Vor 31 Jahren hat alles begonnen: Damals trafen sich zum ersten Mal am 1. Januar Franzosen und Deutsche am Rhein bei Kappel. Auch dieses Jahr gab es bei dem Neujahrstreffen wieder eine große Beteiligung. Allerdings war es dieses Mal in Rhinau.









Nur zwei Mal seit 1993 musste wegen Corona die Tradition des Treffens von Menschen beidseits des Rheins am 1. Januar unterbrochen werden. 2024 erfolgte sie jedenfalls wieder mit großer Beteiligung. Erstmals trafen sich die Feiernden auf dem Platz vor dem „Bureau au Tourisme“ auf der elsässischen Rheinseite bei Rhinau statt wie bisher auf der badischen Seite am Naturfreundehaus, ehemaliges Zollgebäude. So galt es für die Deutschen dieses Mal nun mit der Fähre über den Rhein überzusetzen, um dort am Treffen teilzunehmen.