Neues Fasentsformat: Halli-Galli-Abend in Schuttern kommt gut an

Halli-Galli-Abend in Schuttern kommt gut an

1 Die kleinen Handwerker nahmen die hohe Bautätigkeit in Schuttern aufs Korn. Foto: Bohnert-Seidel

Es sollten ein paar Stunden in lockerer Geselligkeit sein. Nicht zu viel vorgegebenes Programm und dafür mehr Zeit für heiteres Miteinander: Das neue Format der Narrenzunft Kruttstumpe in Schuttern fand großen Zuspruch.









Nach wie vor bleibt sich die Narrenzunft dem Brauchtum verpflichtet. Aber die Welt der Büttenreden, in denen auch die jungen Leute wissen, wovon vorne auf der Bühne in Reimform über das Dorf erzählt wird, dürfte eher weniger bekannt sein. „Sind wir mal ehrlich: Es wurde nicht mehr zugehört“, so Caroline Wimmerroth, Zunftmeisterin Brauchtum der Narrenzunft Kruttstumpe, die im vergangenen Jahr gemeinsam mit Marcel Rottler und Lisa Kemming in den Zunftrat gewählt worden ist. Aber die Lust an Fasnacht im Dorf bleibt bestehen und sei auch im Ort durchaus gewünscht. Das erkenne die Zunft primär als ihren Auftrag, hier eine Basis für ein lockeres Miteinander in der Fasnacht zu schaffen.