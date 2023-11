Neues Angebot für ältere Bürger: Friesenheimer Helfer planen eine Seniorenwerkstatt

1 Zahlreiche Veranstaltungen und Angebote wird den Senioren in Friesenheim über das Jahr hinweg angeboten. Dafür braucht es auch viele Helfer. Maria Ziegeler ist eine der Helferinnen, die beim Seniorennachmittag mit den Singenden Hausfrauen unterstützt. Foto: Bohnert-Seidel

Das Seniorenforum Friesenheim hat erstmals – nach vielen Jahren Pause – getagt. Gemeinsam wurde auf die vergangenen Jahre geblickt und erörtert, wie die Arbeit künftig aussehen soll. Alle waren sich einig, es soll ein noch stärkeres Miteinander entstehen.









Seniorenarbeit ist in Friesenheim keine Ein-Mann-Vorstellung. Getragen wird sie von vielen ehrenamtlichen Helfern. Viele wirken davon am liebsten im Stillen. Sie waschen Geschirr bei den Seniorennachmittagen, kochen Kaffee, backen Kuchen, organisieren Wanderungen und Ausflüge oder verhelfen jedem Treffen mit Senioren zum Erfolg. „Ohne unsere Helfer ginge nichts“, betonten am Dienstagabend jene, die die Seniorenarbeit in den Ortsteilen für die Kirche oder die Gemeinde übernehmen.