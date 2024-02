Laut Mitteilung aus dem Rathaus ist der 62-Jährige bereits seit vielen Jahren bei der Stadt Lahr beschäftigt. Nun übernimmt der bisherige Stellvertreter die Leitung der Bauordnung.

Die Abteilung als untere Baurechts- und Denkmalschutzbehörde ist zuständig für baurechtliche Fragestellungen. Sie organisiert baurechtliche Genehmigungsverfahren, berät Bauherren, Planer und Nachbarn in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen und nimmt Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz, im Denkmalschutz sowie in der Bauüberwachung wahr.

Mit der Abteilungsleitung übernimmt Jürgen Kattinger die Führungsverantwortung für das Team der Bauordnung mit 14 Mitarbeitern. „Ich freue mich, dass wir die kontinuierliche, bewährte und zuverlässige Zusammenarbeit mit Jürgen Kattinger in neuer Funktion weiterführen können“, sagt Guido Schöneboom, Erster Bürgermeister der Stadt Lahr.

Jürgen Kattinger, Jahrgang 1962, hat eine Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst mit Studium an der Verwaltungshochschule Kehl absolviert, heißt es in der Mitteilung weiter. Seine bisherige berufliche Laufbahn hat er nahezu vollständig bei der Stadt Lahr verbracht: zunächst im Stadtbauamt, anschließend im Stadtplanungsamt, von 1997 bis 2008 als Personalratsvorsitzender und seit 2009 in der Abteilung Bauordnung im Ordnungsamt, deren stellvertretende Leitung er zuletzt innehatte.

1992 war er im Zuge des Aufbaus neuer Verwaltungsstrukturen nach der deutschen Wiedervereinigung für ein halbes Jahr zum Ordnungsamt der Stadt Heidenau in Sachsen abgeordnet. Privat engagiere sich Jürgen Kattinger unter anderem als Sprecher des geschäftsführenden Vorstands des Turnvereins Lahr und als ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Freiburg.