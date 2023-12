Neue Bestattungsformen: Kippenheimer Friedhof soll moderner werden

1 Auf dem Kippenheimer Friedhof sollen Bereiche für pflegeärmere Bestattungsformen angelegt werden. Foto: Decoux

Der gesellschaftliche Wandel bei den Bestattungsformen macht auch vor Kippenheim nicht Halt: Es werden immer mehr pflegearme, modernere Beisetzungsformen gefragt. Dem will die Verwaltung nun Rechnung tragen.









Vertreter des Gemeinderats haben den Friedhof in Kippenheim begangen und zusammen mit der Verwaltung Weiterentwicklungsmöglichkeiten ausgearbeitet, um dort in Zukunft modernere – aufwandärmere – Bestattungsformen anzubieten. So wird seit diesem Jahr etwa neu das Rasenwahlgrab angeboten. Doch es soll noch weitere Änderungen geben, damit der Friedhof für die Zukunft gerüstet ist.