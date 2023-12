Krankenhaus in Langenwinkel: So viel gibt die Stadt Lahr für das Projektteam zum Klinik-Neubau aus

1 Neben dem Klinik-Neubau gehört auch die Entwicklung am alten Standort zu den Aufgaben der Projektleitung. Foto: Bildstein/Archivbild

Für das Großprojekt Krankenhaus-Neubau holt sich die Stadt externe Hilfe – in Person von Carsten Gabbert, ehemaliger Bürgermeister von Schuttertal. Auch intern gibt es personellen Mehraufwand.









Der Klinik-Neubau in Langenwinkel wird die Stadt Lahr in den kommenden Jahren personell wie finanziell fordern. Nach Beschluss des Gemeinderats und des Kreistags soll die Stadt die Fläche am westlichen Stadteingang an der B 415 baureif und voll erschlossen an den Ortenaukreis als Bauherrn übergeben. Das bedeutet aller Voraussicht nach eine Millioneninvestition. Einen Vorgeschmack gibt es bereits heute: Allein im Jahr 2024 plant das Rathaus mit zusätzlichen Personalkosten in Höhe von 105 000 Euro.