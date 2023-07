Nazi-Kunst in Wolfach?

1 Die zwei Schwarzwaldmädel aus dem Kirnbachtal wurden 1929 für eine Kunstausstellung gefertigt. Foto: Schrader

Der geplante Kauf eines Gemäldes von Eduard Trautwein hat zu Diskussionen geführt – schließlich ist der Maler aufgrund seiner Vergangenheit nicht unumstritten. Nun hat sich Jakob Wolber zu Wort gemeldet, dem das Bild zum Kauf angeboten worden war.









„Ich sehe dabei vor allem den künstlerischen Aspekt im Vordergrund“, erklärt Jakob Wolber im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Gemälde sei ihm als Privatperson zum Kauf angeboten worden. „Ich dachte, das ist die Chance es nach Hause zu holen, bevor das Bild irgendwo in Amerika oder so verschwindet“, so Wolber.