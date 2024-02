Narrenzunft Hornig Orschweier: Tosender Beifall ist der Lohn für die närrischen Darbietungen

1 Die Zehn- bis Vierzehnjährigen der Hornig begeisterten mit einem Feentanz das Publikum. Foto: Hornig

Die Orschweierer Hornig besuchten Senioren, Schüler und Kitakinder.









Die „Hornig“-Narren besuchten am Schmutzigen Donnerstag die Grundschüler der Hansjakob-Schule in Orschweier sowie das Pflegezentrum Kenk in Mahlberg. Mit großem Applaus belohnten die Senioren die Tanzdarbietungen der Kindergarde sowie des Narrensomens, sie freuten sich sehr über den unterhaltsamen Nachmittag, berichtet die Zunft. Am Fasentfreitag besuchten die Narrenschar die Kleinsten in der Kita St. Josef, Orschweier sowie die Kita St. Anna in Mahlberg. Groß waren die Augen, als auf einmal das Prinzenpaar Jens I. und Ina I. begleitet von Jockele, Kühen und den Frauen von Böcklin ihre Aufwartung machten.