Nächtlicher Vorfall in Langenwinkel: Überwachungskamera filmt versuchten Wohnwagen-Diebstahl

1 Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Foto: Maier

In Langenwinkel wollten zwei Unbekannte einen Wohnwagen stehlen. Sie wurden von einer Überwachungskamera gefilmt.









Passiert ist das Ganze in der Nacht zu Freitag, gegen 3 Uhr. Die Besitzer des Wohnwagens posteten auf Facebook ein kurzes Video, das eine mit einem Bewegungsmelder verbundene Kamera aufgezeichnet hatte. Darauf ist zu sehen, wie zwei maskierte Männer aus der Dunkelheit auftauchen, sich vorsichtig umsehen und dann an dem Gefährt zu schaffen machen, das vor einem Wohnhaus in der Georg-Deusch-Straße in Langenwinkel geparkt ist.