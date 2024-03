Der Schützenverein Schweighausen hat eine neue Vorsitzende. Die Mitglieder wählten Tina Geiger als Nachfolgerin von Erwin Geiger.

Erwin Geiger gab sein Amt als Vorsitzender nach mehr als 20 Jahren beim Schützenverein ab. Gleichzeitig verlor der Vorstand mit Josef Hupfer ein weiteres langjähriges Vorstandsmitglied, wie der Verein in seinem Bericht mitteilt. Erwin Geiger wurde zum Ehrenvorsitzenden und Josef Hupfer zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Die neue Vorsitzende bedankte sich bei beiden für den außerordentlichen Einsatz in den vielen Jahren.

Lesen Sie auch

Schriftführerin Tanja Ohnemus berichtete über das nach der Corona-Pause zum ersten Mal wieder ausgerichtete Vereinswanderpokalschießen, an dem 25 Mannschaften teilnahmen. Zum Programm zählten auch die Teilnahme am Bergdorffest an Pfingsten und das Schlachtfest, bei dem mehr als 80 Portionen verkauft wurden. Ein Erfolg waren laut Verein ebenfalls das Dreikönigsskat, das „Berg un Tal“-Treffen der Geisberger Geisenmeckerer und der Hemdklungerball am Schmutzigen Donnerstag.

Sportleiterin Tina Geiger berichtete über ihre zehn aktiven Schützen und die Herbstrunde, die von Oktober bis Dezember ausgetragen wurde. Ein sportlicher Höhepunkt war das Vereinskönigsschießen am 16. Dezember mit anschließender Weihnachtsfeier, bei dem Maria Geiger als Schützenkönigin hervor ging.

Nachwuchsakquise soll mehr im Fokus stehen

Der Schützenverein zeigt sich gut aufgestellt. „Wir haben gemeinsam einiges erreicht, auch finanziell“, berichtet der ehemalige Vorsitzende Erwin Geiger. Trotz erhöhter Fixkosten konnte laut dem Bericht vom Rechner Kurt Weber ein Gewinn erzielt werden. Dennoch müsse der Verein über eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags nachdenken, um auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Der Blick voraus: Das Vereinswanderpokalschießen hat begonnen. Die Siegerehrung ist am 23. März. Ein Sommerfest, ein Vereinskönigsschießen und ein Preisskat sind geplant. Zudem stehen beim Verein Sanierungsmaßnahmen an. Das Schützenhausdach muss dringend erneut werden.

Trotz einer Mitgliederanzahl von aktuell 115 wird der Verein laut Tina Geiger mehr für die Jugend- und Mitgliederwerbung machen. Genaue Aktionen müssen in der Vorstandschaft noch besprochen werden.

Neu im Vorstand ist neben Tina Geiger auch Florian Ohnemus. Er übernimmt ihren Posten als Sportwart, schreibt der Verein. Fabian Göppert bleibt stellvertretender Vorsitzender, Rechner bleibt Kurt Weber, Schriftführerin ist Tanja Ohnemus. Zu Beisitzern wurden Stefan Ohnemus, Lothar Eble, Johannes Geiger, Roswitha Geiger, Benjamin Zehnle und Katja Moser gewählt.

70 Jahre:

Wilhelm Zehnle und Karl Ohnemus 60 Jahre:

Wolfgang Stöhr 50 Jahre:

Josef Spitz, Mathias Spitz, Reiner Zehnle und Albrecht Göppert 40 Jahre:

Reinhard Griesbaum, Mathias Singler, Kurt Weber, Günter Göppert und Hans Jörg Haller 25 Jahre:

Tobias und Mirco Hupfer