Nachfolger von Michael Voigt: Robin Derdau wird neuer Wirtschaftsförderer der Stadt Lahr

Der 50-Jährige wird sein Amt am 1. Februar 2024 antreten.

Als Wirtschaftsförderer ist Robin Derdau künftig Ansprechpartner und Projektleiter für standortbezogene Anliegen von Unternehmen und Investoren in Lahr, wobei er insbesondere mit der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr (IGZ) GmbH eng zusammenarbeiten wird, teilt die Stadt Lahr mit. Zu seinen Aufgaben zählen außerdem die Standortanalyse und Weiterentwicklung des Standortprofils, das Marketing für den Wirtschaftsstandort, die Mitwirkung am Aufbau eines Gründerzentrums sowie die Begleitung der Weiterentwicklung des Krankenhausstandorts Lahr.

Angesiedelt ist die Stelle der Wirtschaftsförderung in der Zentralen Steuerung im Dezernat des Oberbürgermeisters. „Ich freue mich darauf, den Wirtschaftsstandort Lahr gemeinsam mit den Unternehmen, der IGZ und den regionalen Partnern zu fördern und im Sinne der Marke Lahr zukunftsfähig weiterzuentwickeln“, so Derdau in der Mitteilung der Stadt.

Derdau, Jahrgang 1973, hat an der Universität Kaiserslautern den Diplomstudiengang Raum- und Umweltplanung im Jahr 2004 erfolgreich abgeschlossen. Nach Stationen bei Burda in Offenburg und einer Werbeagentur in Gengenbach wechselte er 2010 zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Emmendingen. Dort wirkte er unter anderem als Community-Manager im Projekt „Zukunft.Raum.Schwarzwald“, das vom Land Baden-Württemberg und der Europäischen Union gefördert wird.

„Ich freue mich, dass es gelungen ist, einen sehr kompetenten Nachfolger für Michael Voigt zu finden, der im Bereich der Wirtschaftsförderung schon langjährige Erfahrung hat. Ich bin sicher, dass wir mit Robin Derdau auch für unsere Unternehmen einen kompetenten Ansprechpartner gefunden haben und er die vertrauensvolle Kooperation sowohl verwaltungsintern als auch mit der IGZ GmbH und im gesamten Netzwerk der wirtschaftsrelevanten Akteurinnen und Akteure erfolgreich fortführen wird“, sagt Oberbürgermeister Markus Ibert.

Der OB bedankt sich beim scheidenden Wirtschaftsförderer Michael Voigt, der die Stadtverwaltung zum Ende des Jahres verlassen wird, „für sein herausragendes Engagement und die geleistete hervorragende Arbeit“. Er habe in sehr kurzer Zeit als städtischer Wirtschaftsförderer wichtige Marksteine gesetzt, etwa durch die Fachkonferenz Wirtschaft und die Koordination beim Projekt Klinikneubau.