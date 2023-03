Nach Unfallflucht in Lahr

Lahr - Wie die Polizei mitteilt, war der 19-Jährige gegen 23.30 Uhr in der Burgheimer Straße unterwegs, als er bei einem Überholmanöver den Wagen eines 30-Jährigen gestreift haben soll. Statt sich seiner Verantwortung zu stellen, trat der Unfallfahrer die Flucht an - gefolgt von dem Geschädigten.

Weil der Flüchtige den anderen Autofahrer offenbar nicht abschütteln konnte, habe er zu einer Pistole gegriffen und sie aus dem Wagen heraus auf seinen Verfolger gerichtet. Dieser ließ daraufhin von dem jungen Mann ab und rief die Polizei.

Mithilfe des Nummernschilds machten die Beamten den Wohnsitz des Flüchtigen ausfindig. Dort stand der gesuchte Wagen mit entsprechenden Schäden in einer Garage. Im Handschuhfach lag eine Pistole, was die Schilderungen des Anrufers untermauerte und den Verdacht gegen den 19-Jährigen erhärtete.

Die Polizei traf den Heranwachsenden mit geröteten Augen und umgeben von einem starken Marihuanageruch an, heißt es in der Mitteilung. Ein Urintest sei positiv auf den Wirkstoff THC ausgefallen, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Verdächtige habe sich während der gesamten Maßnahme kooperativ gezeigt, so die Polizei.

Nichtsdestotrotz erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen. Die Beamten stellten vor Ort mehrere Beweismittel sicher und beendeten ihren Einsatz gegen 2.10 Uhr.