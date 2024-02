Nach tödlichen Schüssen in Offenburg

1 Offenburg stand nach der Tat im November unter Schock: Tagelang legten Menschen Blumen, Kerzen und Kuscheltiere vor der Waldbachschule nieder.Foto: Armbruster/ Foto:

Der Jugendliche, der im November in Offenburg einen Mitschüler erschossen haben soll, muss sich wohl vor der Jugendkammer Offenburg verantworten.









Die Anklage lautet unter anderem auf Mord in Tateinheit mit versuchtem Mord in mehreren Fällen. Das teilt die Staatsanwaltschaft Offenburg am Freitag mit.