Der Radfahrer der mutmaßlich am späten Donnerstagabend in Bad Griesbach durch einen Sturz schwer verletzt wurde ist tot. Der 24-jährige starb im im Krankenhaus, teilt die Polizei mit.

Zeugen hatten den Schwerstverletzten am Donnerstag gegen 21.50 Uhr an der Straße „Hofacker“ in Bad Griesbach entdeckt und alarmierten Rettungskräfte.

Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Freiburg gebracht – im Krankenhaus ist er schließlich gestorben. Ermittlungen zum noch unklaren Unfallhergang wurden aufgenommen.