Nachdem am Fasentsmontag in der Kappeler Festhalle Pfefferspray versprüht wurde, hat die Polizei eine Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die junge Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie soll nach dem Rosenmontagsumzug in Kappel gegen 17 Uhr in der Festhalle Pfefferspray versprüht haben (wir berichteten). Mindestens 37 Menschen mussten mit Beschwerden in den Augen und Atemwegen vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr tauschte daraufhin einmal komplett die Luft in der Halle aus, sodass die Abendveranstaltung wie geplant über die Bühne gehen konnte.