1 Die Anteilnahme nach den tödlichen Schüssen war in den Tagen nach der Tat groß – viele Menschen legten am Tatort Blumen nieder. Foto: Archivfoto: Armbruster

Ein 15-Jähriger muss sich ab Donnerstag, 18. April, vor dem Landgericht verantworten. Er soll im November einen Mitschüler in Offenburg erschossen haben. Dem Jugendlichen drohen bis zu zehn Jahre Haft – auch gegen seine Eltern wird ermittelt.









Link kopiert



Über die Waldbachschule im Schulzentrum Nordwest brach am Mittag des 9. November das Chaos herein. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an, Hubschrauber kreisten über dem Areal. Schüler mussten teils stundenlang in ihren Klassenräumen ausharren, ehe sie nach und nach von Einsatzkräften vom Gelände eskortiert und wartenden Eltern übergeben wurden.