Vier Automaten des Lahrer Geldinstituts wurden in den vergangenen zwölf Monaten gesprengt, nur drei werden wieder in Betrieb genommen.

Ihren Geldautomaten in Grafenhausen hat die Lahrer Volksbank am Mittwoch, 20. Dezember, wieder aufbauen lassen. Voraussichtlich Mitte Januar werden die Kunden dort wieder Geld abheben können, das genaue Datum stehe noch nicht fest, hat die Volksbank am Mittwoch mitgeteilt.

Der Automat war vor ziemlich genau einem Jahr, in der Nacht zum 27. Dezember 2022, in die Luft gejagt worden. Dabei wurden Teile des Gebäudes schwer beschädigt. Es war eine von insgesamt vier Geldautomatensprengungen, von denen die Lahrer Volksbank im den vergangenen zwölf Monaten betroffen war. Auch die Automaten in Niederschopfheim, Allmannsweier und zuletzt in Sulz erwischte es.

Das Geldinstitut hat die Konsequenzen daraus gezogen und in den vergangenen Wochen seine Geldautomaten-Standorte „einer detaillierten Gefährdungsanalyse unterzogen“, heißt es in der Pressemitteilung. Im Ergebnis werden die zerstörten Automaten in Niederschopfheim, Kappel-Grafenhausen und Allmannsweier wieder aufgebaut – nicht jedoch der in der Sulzer Dorfmitte, der von Unbekannten am 16. Oktober in die Luft gejagt worden war. Der Platz vor dem Automaten-Pavillon glich danach einem Trümmerfeld, Beute machten die Täter indes nicht. Nun steht fest, dass der Sulzer Automat, der seit dem Anschlag außer Betrieb war, abgebaut wird.

„Das ist bedauerlich, aber die Risikoanalyse lässt keine andere Entscheidung zu“, betont Peter Rottenecker, Vorstandsvorsitzender der Lahrer Volksbank. „Unser vorrangiges Ziel ist es, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.“ Das Risiko am Standort Sulz sei zu hoch.

Zum gleichen Ergebnis war zuvor bereits die Sparkasse Offenburg/Ortenau gekommen, die im Dezember ihren Geldautomaten in der Sulzer Ortsmitte außer Betrieb genommen hat. Gegen diese Maßnahme war in einer Sitzung des Sulzer Ortschaftsrats Protest laut geworden (wir haben berichtet).

Der Zeitplan für den Wiederaufbau der beiden Geldautomaten in Niederschopfheim und Allmannsweier liege noch nicht vor, so die Lahrer Volksbank. Fest stehe aber, dass die Sicherheitsmaßnahmen auf dem neuesten Stand der Technik sein werden. So werde das Bargeld unter anderem mit Farbpatronen gesichert, sodass das Geld bei einem erneuten kriminellen Angriff unbrauchbar würde.