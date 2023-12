Nach Lieferengpässen: Autohändler in und um Lahr spüren die Krise nicht mehr

In der Ortenau wurden in diesem Jahr mehr Autos als 2022 zugelassen. Die Lieferengpässe und die Halbleiterkrise, deren Ursachen unter anderem in der Pandemie lagen, sind überwunden. Auch die Lagerbestände haben sich normalisiert, wie eine Umfrage unserer Redaktion bei hiesigen Autohändlern zeigt.