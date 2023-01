So halten es Lahrer Schulen mit dem Gendern

1 Mit Sternchen, Unterstrich oder doch mit Doppelpunkt? Noch gibt es keine Vorgabe, wie man richtig gendert. Foto: Deck

Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist gegen das Gendern im Unterricht – und bekommt viel Zuspruch. Auch aus Lahr? Unsere Redaktion hat sich in Schulen und Klassenzimmern umgehört.















Lahr - "Die Schulen müssen sich an das halten, was der Rat für Rechtschreibung vorgibt. Sonst haben wir am Ende keine einheitliche Rechtschreibung mehr", kritisiert Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Gendern im Klassenzimmer. Es sei schon schlimm genug, dass viele Grundschüler nicht mehr lesen können. Vom Verband für Bildung und Erziehung (VBE) bekommt der Politiker Zuspruch. Doch beim Lahrer Gesamtelternbeirat, bei Schülern und Lehrern sowie bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gehen die Meinungen auseinander.