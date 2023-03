1 Das geplante Gesundheitszentrum soll an der Offohalle entstehen. Der Investor rechnet damit, dass das Haus in der ersten Hälfte des Jahre 2024 fertig ist. Foto: Bohnert-Seidel

Das Gesundheitszentrum in Schuttern wurde nicht von heute auf morgen aus dem Boden gestampft. Am Dienstagabend in der Ortschaftsratssitzung von Schuttern beschrieb Hans-Jürgen Kopf einen langen Weg, verbunden mit fünf Jahren der Geheimhaltung. „Bei der ganzen Geschichte hatte für Schuttern immer die Ärzteversorgung die oberste Priorität“, betonte Kopf. Diese galt es, bei allen Überlegungen sicherzustellen. Erste Gespräche wurden vor fünf Jahren mit dem Allgemeinmediziner Ulrich Suaudeau geführt. Weitere Interessenten habe es im Jahr 2019 gegeben, die in ein solches Gebäude einziehen wollten, was sich jedoch später wieder erledigt habe, schildert Kopf weiter. Anderen Interessenten habe sich das Prozedere wohl zu lange hingezogen, weshalb diese wieder abgesprungen wären, ließ Kopf durchblicken.

Nachdem jedoch im Jahr 2020 der Ärzteberater der Gemeinde Friesenheim, Roman Hajio, ins Boot geholt worden war, habe das Ganze eine gewisse Dynamik erfahren.

Sieben mögliche Standorte für ein Gesundheitshaus wurden bereits in den Jahren 2018, 2019 und 2020 betrachtet. Gescheitert wären diese in der weiteren Betrachtung, weil die Grundstücke nicht verkauft worden sind. Als nahezu perfekte Lösung zeige sich jetzt das Gelände an der Offohalle in Schuttern, erklärte Ortsvorsteher Kopf in der Ratssitzung. Das Grundstück sei von der Gemeinde verfügbar und demnach blieben langwierige Verkaufsverhandlungen außen vor. Nicht nur die Verfügbarkeit des Geländes hätte zuletzt für den Standort gesprochen. „Einen besseren Standort gibt es aus meiner Sicht nicht“, erklärte Kopf.

19 Stellplätze sind geplant, die bei Veranstaltungen am Wochenende genutzt werden können

Für das Gebäude wären 14 Stellplätze verpflichtend, 19 sollen es werden, die sich auf der westlichen und nördlichen Seite des Grundstücks verteilen. Diese stünden vor allem auch am Wochenende den Veranstaltungen zur Verfügung. Optionen für ein drittes Stockwerk lägen vor. Eigentlich sollte noch eine Logopädiepraxis einziehen. Diese ließ sich jetzt nicht darstellen, erklärt Kopf. Aber was nicht ist, könne noch werden.

Das neue Praxisgebäude an der Offohalle habe eine Nutzfläche von insgesamt 500 Quadratmetern. Mit der Physiotherapiepraxis von Torsten Fäßler im Erdgeschoss, die 260 Quadratmeter in Anspruch nehmen wird, sowie der Arztpraxis Suaudeau im Obergeschoss auf einer Fläche von 200 Quadratmetern entstehe etwas Gutes für Schuttern, ist sich der Ortsvorsteher sicher. Praxisräume mit einer Grundfläche von 195 Quadratmetern ließen erahnen, dass die Arztpraxis um einen weiteren Arzt ergänzt wird, schlussfolgert Kopf glücklich und ergänzt: „Ich bin Gott froh, dass uns so was für Schuttern gelungen ist. Ein enormer Mehrwert für die Bevölkerung.“

Planung

Investor



Fertigstellung

: Karl-Rainer Kopf, Geschäftsführer der Kopf-Gruppe, rechnet in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 bereits mit der Fertigstellung des Gebäudes und dem Einzug der Ärzte und Physiotherapeuten.