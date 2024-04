UPDATE: Nach Einbruch in Kiosk

1 Der Kaufland-Markt in Ettenheim war Donnerstagfrüh Ziel von Einbrechern. Foto: Decoux-Kone (Archiv)

Das Kiosk im Foyer des Ettenheimer Kauflands war in der Nacht auf Donnerstag Ziel von Einbrechern. Der komplette Markt blieb deshalb am Morgen zunächst geschlossen.









Link kopiert



Laut Mitteilung der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 0.35 Uhr und 0.45 Uhr Zugang zu dem Geschäft in der Straße "Am Bahndamm". Dazu sollen sie verschiedene Glaselemente zu Bruch gebracht haben, um letztlich in den Innenbereich des Kiosks zu gelangen.