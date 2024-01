Die Flucht vor der Polizei mit einem gestohlenen Van in Ettenheim endete in der Nacht auf Dienstag für zwei Jugendliche mit deren vorläufiger Festnahme.

Die beiden 14 und 16 Jahre alten Jungen sind bei ihrer Flucht mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Die beiden stehen im Verdacht, kurz vor Mitternacht einen in der Friedrichstraße abgestellten Geschäftswagen gestohlen zu haben, berichtet die Polizei.

Wie aus der Facebook-Gruppe „Netzwerk Ettenheim und Umgebung“ zu erfahren ist, handelte es sich um das Geschäftsauto der Bäckerei Henninger.

Der Diebstahl blieb vom Eigentümer allerdings nicht unbemerkt und er alarmierte die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte dazu, dass der gestohlene Wagen kurz nach 1.30 Uhr von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Lahr im Mühlenweg erblickt werden konnte.

Verfolgungsjagd mit heiklen Verkehrssituationen

Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt kam es zu heiklen und risikoreichen Verkehrssituationen, berichtet die Polizei. Der Fluchtwagen streifte in der „Oberen Straße“ in Münchweier den Außenspiegel eines dort geparkten BMW.

Die Fahrt endete in einer Sackgasse. Die beiden Tatverdächtigen konnten dort von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Fahrer des Geschäftswagens war der ältere der beiden. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 16-Jährigen gefährdet wurden, sollen sich unter Telefon 07822/44 69 50 bei den Ermittlern des Polizeipostens Ettenheim melden.

Im Kofferraum wurde ein mutmaßlich gestohlener Roller gefunden

Bei einer Durchsuchung des entwendeten Fahrzeugs fanden die Beamten im Kofferraum ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot. Manipulationen am Zündschloss deuteten darauf hin, dass auch das Zweirad zuvor unrechtmäßig seinen Besitzer wechselte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Roller in der Nacht an einer Schule in der Prälat-Schofer-Straße entwendet.

Während der 14-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten überstellt wurde, wurde der 16-jährige dringend Tatverdächtige am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.