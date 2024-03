1 Geehrt für ihre langjährige aktive Musikertätigkeit im Musikverein Mahlberg wurden (von links) Katharina Streck (40 Jahre), Marcel Weber (45 Jahre) und Daniela Weber (40 Jahre). Foto: Decoux

Der Musikverein Mahlberg hat 2023 sein 125-jähriges Bestehen mit einer Vielzahl von Veranstaltungen gefeiert. Der erste große Höhepunkt 2024 wird das Konzert am Samstag sein.









Link kopiert



Das Jahr 2023 stand beim Musikverein Mahlberg ganz im Zeichen des 125-jährigen Bestehens. Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen hat der Musikverein sein Jubiläum gefeiert. Aber auch außerhalb der eigenen Veranstaltungen war der Musikverein 28 Mal in Mahlberg musikalisch in Erscheinung getreten, bilanziert er in einer Mitteilung. Nicht immer war das Gesamtorchester gefragt, manchmal übernahmen auch kleine Gruppen die Umrahmung von Veranstaltungen, wie etwa bei der Feier zur 50-jährigen Eingemeindung von Orschweier zu Mahlberg.