Musikalische Orgelführung: Organist stellt Instrument im Heiligenzeller Schlössle vor

1 Organist Martin Zimmer an der Vier-Orgel im Heiligenzeller Schlössle begeisterte die Zuhörer Foto: Bohnert-Seidel

Unter dem Motto „die Heiligenzeller Schlössleorgel stellt sich vor“ hat Organist Martin Zimmer zur musikalischen Orgelführung eingeladen. Neben dem Orgelkonzert konnten die Gäste anhand eines Miniaturformats einmal sehen, wie eine Orgel gebaut ist.









Zu einem einzigartigen Orgelerlebnis war am Samstag die Bevölkerung ins Schlössle eingeladen. Organist Martin Zimmer stellte die Vier-Orgel in seiner gesamten Klangvielfalt vor. Aber damit nicht genug, seine Zuhörer nahm er in einem Kurzvortrag mit in die Geschichte der Orgelbaukunst und in die Geschichte einiger berühmter Komponisten, die er auch zu Gehör brachte. Im Konzert zog er buchstäblich alle Register und begeisterte sein Publikum. So erlebten die Gäste Werke von Bach, Buxtehude, Mendelssohn-Bartholdy, Pachelbel, Walter und von einem anonymen Meister. Im Anschluss ließ Zimmer die Gäste am Bau einer winzigen Orgel teilhaben. Das Baukastensystem hat er sich von der Landeskirche ausgeliehen.