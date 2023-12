Musik und Theater: Besinnliche Stunden an Heiligabend in ganz Friesenheim

Besinnliche Stunden an Heiligabend in ganz Friesenheim

1 In vielen Kirchengemeinden ist an Heiligabend das Krippenspiel aufgeführt worden – so auch in Heiligenzell. Foto: Bohnert-Seidel

Viele Menschen sind an Weihnachten in die Kirchen gekommen und genossen die besinnliche Zeit. Die Kirchenchöre haben besonders festliche Werke einstudiert und die Kinder zeigten das Krippenspiel. Auch auf den Straßen war Musik zu hören.









Link kopiert



In den Orten wurde bereits am Nachmittag zur Krippenfeier mit Familien und Kindern eingeladen. Kinder haben gemeinsam die Geburt Jesu anschaulich nacherzählt. Für die Heiligenzeller Theaterkinder, 27 an der Zahl, hat Andrea Bergner eigens ein Krippenspiel geschrieben. Ihr zentrales Thema: „Wir alle feiern Weihnachten – rund um den Globus.“