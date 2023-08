In Kooperation mit dem offiziellen Oktoberfest in München verwandelt sich die Europa-Park-Arena ab 16. September in ein traditionelles Festzelt. Musik, bayrische Speisen und Hofbräu Oktoberfestbier erwartet die Besucher, heißt es in einer Pressemitteilung des Europa-Parks.

Verschiedene Bands sollen für Stimmung sorgen. Bis zum 7. Oktober soll, ab 18 Uhr, an ausgewählten Terminen gefeiert werden. Am Tag der Deutschen Einheit findet zudem von 10 bis 15 Uhr ein bayrischer Frühschoppen statt, teilt der Europa-Park mit.