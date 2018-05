Mühlenbach Viel Lob für Mühlenbacher Vereine

Mühlenbach. Bürgermeisterin Helga Wössner, die bei dem Gespräch im Rathaus von Stellvertreterin Evmarie Buick unterstützt wurde, stellte unter anderem das neue Feuerwehrhaus vor, an dem die Arbeiten mittlerweile so gut wie abgeschlossen sind. "Klar sind die Kosten da, aber wir brauchen die Feuerwehr auch", betonte Wössner. Zudem sei die Gemeinde momentan dabei, einen Krisenplan zu entwickeln.

Gentges lobte zudem die Arbeit an der Heinrich-König-Schule, die schon bei ihrem Besuch im vergangenen Jahr ein großes Thema war. "Das Angebot an beruflicher Orientierung ist ganz besonders", sagte sie. Die Schule biete allerbeste Startmöglichkeiten in das Berufsleben. Das merke man auch an den Anmeldezahlen, so Wössner. Ohnehin sei Mühlenbach, was den Nachwuchs angeht, gut aufgestellt. Die Geburtenrate sei momentan sehr hoch, so Wössner. "In diesem Jahr gab es bereits zwölf Geburten, so viel wie sonst in einem Jahr. Auch die Betreuung der Unter-Drei-Jährigen im Kindergarten nehme zu. Derzeit seien es 66 Kinder.

Besonders stolz berichtete Wössner vom regen Vereinsleben Mühlenbachs. "Die Vereine leisten eine hervorragende Arbeit und stellen wirklich viel auf die Beine", lobte sie. Dem pflichtete auch Gentges bei. "Es ist toll, wie viele Vereine es hier gibt – Mühlenbach braucht wohl keinen Einsamkeitsminister wie England", scherzte sie.