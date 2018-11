Mühlenbach Gemeinde rüstet sich

Mühlenbach. Ideal wären zwei flexible Personen, die sich im Bedarfsfall gegenseitig vertreten würden. Gerade im Kleinkindbereich rechnet die Verwaltung mit höherem Bedarf, steigende Geburtenzahlen und die Tendenz zur immer früheren Betreuung sprechen dafür. Kreisweit werde in den kommenden zwei Jahren mit 30 Prozent mehr Betreuungen, gerechnet informierte Bürgermeisterin Helga Wössner bei der Ratssitzung am Dienstag.

Ingrid Kunde informierte seitens der Kindertagespflege des Diakonischen Werks über die Situation. "Zwischen Biberach, Oberharmersbach und Hornberg gibt es im Kinzigtal derzeit nur 35 Tagsmütter."

Grundvoraussetzungen seien beispielsweise die Qualifikation in 160 Stunden, ein Erster Hilfe Kurs fürs Kind, die Hospitation, Fortbildungen oder die Eignungsprüfung zur Kindertagespflege. Tagespflegepersonen seien grundsätzlich selbstständig und müssten entsprechende Abgaben in die Sozialversicherungen sowie an das Finanzamt leisten. Bis zu fünf Kindern dürften gleichzeitig betreut werden, von der jeweiligen Gemeinde würden Kinder derzeit mit 5,50 Euro pro Stunde bezuschusst. "Was sich im städtischen Bereich durchaus rechnen kann, sieht im ländlichen Raum ganz anders aus", betonte Kunde und verwies auf die Notwendigkeit der Platz-Pauschale.