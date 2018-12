Mühlenbach "Die Winterrose" ist der Höhepunkt

Mühlenbach (red/cr). Statt am vierten Abend wie die Jahre zuvor, sondern nach dem Krippenspiel am Heiligabend spielte die Kapelle in der Kirche von St. Afra. Eigentlich sollte das Konzert vor der Kirche bei Glühwein und Bratwürsten stattfinden, doch das nass-kalte Wetter machte der Kapelle einen Strich durch die Rechnung.

Die Kirche war mit mehr als 400 Besuchern gut besucht – und die Anzahl der Gäste war mehr als sich die Trachtenkapelle in Anbetracht des regnerischen Wetters für diesen Abend erhofft hatte. Ein Grund für das rege Interesse mag die wunderschöne Atmosphäre in der weihnachtlich geschmückte Kirche und die festliche Ausleuchtung der Kirche gewesen sein.

Das Weihnachtskonzert begann am späten Nachmittag. Die Musiker unter ihrem Dirigenten Jürgen Brucker eröffnet ihr fast einstündiges Konzert mit dem Titel "Only Time" von Enya.