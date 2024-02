Mobilitätsstation statt Haltestelle: Busse halten künftig vor dem Friesenheimer Rathaus auf der Straße

1 Die Haltebucht vor dem Rathaus für den Bus soll wegfallen. Dort wird eine Mobilitätsstation eingerichtet. Der Bus soll auf der Straße halten. Foto: Bohnert-Seidel

Die Fläche vor dem Friesenheimer Rathaus wird als Mobilitätsstation eingerichtet . Dass die Haltebucht in der Hauptstraße wegfällt, gefällt nicht allen Ratsmitgliedern.









Die Mobilitätsstation am Rathaus in Friesenheim soll noch vor dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle vor dem Verwaltungsgebäude kommen. Eigentlich sollte die Einrichtung einer Mobilitätsstation mit E-Carsharing und Fahrrädern mit der Einrichtung einer barrierefreien Bushaltestelle Hand in Hand gehen. Da jedoch die Gemeinde nicht auf Fördermittel in Höhe von 25 000 Euro für den Ausbau der Bushaltestelle, bei Gesamtkosten von gut 100 000 Euro verzichten möchte, liegt dieses Vorhaben vorerst auf Eis. Erst, wenn der Zuwendungsbescheid vorliege, wird auch mit dem Ausbau der barrierefreien Bushaltestelle begonnen, erklärte Bürgermeister Erik Weide in der Gemeinderatssitzung.