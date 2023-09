Das Mobilfunk-Netz von Vodafone ist in großen Teilen der südlichen Ortenau derzeit gestört.

Wie der Mobilfunknetzbetreiber informiert, gibt es derzeit in Lahr, Kippenheim, Mahlberg, Ettenheim und Schwanau Störungen. Erstmals gemeldet wurden diese Vodafone zufolge am 7. September um 10.15 Uhr.

Die Störungen betreffen demnach die mobilen Daten des 4 G-Netzes. Das Unternehmen gibt an, derzeit in der „Bearbeitung“ zu sein. Voraussichtlich behoben seien die Störungen allerdings erst in mehr als 72 Stunden.