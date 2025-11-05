Minister Thomas Strobl bei Vereidigung in Lahr: Bei uns ist kein Platz für Extremisten

An der Polizeihochschule sind 238 Polizeianwärter vereidigt worden. Vor ihnen liegt jetzt eine fast vier Jahre lange Ausbildung. Mit dabei war am Donnerstag auch der Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl.
Für 109 Frauen und 129 Männer ging damit die berufliche Laufbahn als Gesetzeshüter so richtig los. "Der Tag der Vereidigung gehört zu den wichtigsten in der Laufbahn eines Polizisten", so der stellvertretende Landespolizeipräsident Dietrich Moser bei der Begrüßung. Vor den jungen Anwärtern liege ein Berufsleben voller spannender Aufgaben. "Sie werden als Polizistinnen und Polizisten in unserem Land gebraucht", betonte er.