1 Die fünf Wohnkomplexe wurden am Dienstagmorgen eingeweiht. Rund 40 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil. Foto: Piskadlo

„Aus Brache wurde hochwertige Architektur“, beschrieb Stefan Löhr, Leiter des Lahrer Stadtplanungsamts, die fünf neuen Langenhard-Villen bei deren Einweihung am Dienstagmorgen. Der erste Eindruck bestätigt seine Aussage: Große Wohnkomplexe, alle in Beige gehalten, mit grauen Akzenten an Fenstern und Balkonen. Der Außenbereich mit Steinen gepflastert, im Innenhof der Anlage ein kleiner Spielplatz mit Klettergerüsten aus Holz. Auch 81 Tiefgaragenstellplätze und 53 oberirdische Parkplätze mit E-Ladestationen wurden errichtet. Kaum zu glauben, dass dort vor drei Jahren nur eine Wiese zu sehen war.

Projekt wurde „relativ pünktlich“ realisiert

Auch Uwe Birk, Vorstand der Deutschen Bauwert AG (DBA) mit Sitz in Baden-Baden, war mit dem Ergebnis zufrieden: „Bei der Planung und der Technik haben alle einen tollen Job gemacht.“ Dabei sei der Weg vom Kauf bis zur Fertigstellung kein leichter gewesen. „Der Immobilienmarkt zeigt keine positive Verbesserung, die allgemeine Inflation wirkt sich aus, Probleme mit Lieferketten und fehlende Handwerker“, zählte Birk die Herausforderungen auf, mit denen man konfrontiert wurde. Man sei froh, das Projekt dennoch „relativ pünktlich realisiert zu haben“. Zumal die Nachfrage nach Wohnraum stetig steige. In ganz Deutschland fehlten rund 1,4 Millionen Wohnungen. „Auch in Lahr gibt es keine aktuellen Neubau-Angebote. Und wenn, sind sie sehr schnell vergriffen“, erklärte Birk aus Erfahrung. Denn 73 der insgesamt 92 Wohnungen im Hohbergweg waren bereits vier Monate nach Vertriebsstart im September 2021 verkauft. Die restlichen 17 Einheiten wurden von der Stadt Lahr gefördert. Insgesamt habe man so ein Verkaufsvolumen von rund 30 Millionen Euro.

Die Musterwohnung wurde voll eingerichtet. So auch die offene Küche und der Essbereich. Foto: Piskadlo

Dass mit den Neubauten knapp 6000 Quadratmeter Wohnfläche geschaffen wurden, war auch für Löhr ein Grund zur Freude. Er war stellvertretend für OB Markus Ibert bei der Einweihung vor Ort. „Die Stadt wächst stetig, bald werden wir sicher die 50 000 Einwohner erreichen“, bilanzierte er. Die Folge sei Druck auf den Wohnungsmarkt. Um diesem zu begegnen, finanziere die Stadt seit knapp fünf Jahren Wohnungen bei großen Bauprojekten. „Uns ist wichtig, Wohnraum für jede Größe, jedes Alter und jeden Geldbeutel zu schaffen.“

Musterwohnung wurde eingerichtet

So auch bei den Langenhard-Villen: „Die 17 Wohnungen, die von der Stadt gefördert wurden, werden kalt für 6,70 Euro pro Quadratmeter vermietet“, verkündete Löhr.

Anlässlich zur Einweihung wurde für die Besucher eine Musterwohnung möbliert und zur Besichtigung freigegeben. Der Weg führte durch ein breites und helles Treppenhaus mit bodentiefen Fenstern am Ende des Flurs. Auch ein Aufzug wurde eingebaut. Die hergerichtete Zwei-Zimmer-Wohnung machte einen modernen Eindruck. Schlichte Armaturen im Badezimmer, eine ebenerdige Dusche und ein großer Balkon. Auch für Löhr war es das erste Mal im Inneren des Gebäudes. „Die Wohnung ist sehr gut geschnitten, hat einen schönen Standort und ist wirklich schön“, erklärte er auf Nachfrage unserer Redaktion. Anfangs habe man die Befürchtung gehabt, dass die Wohnungen durch die Hanglage „zu dunkel sind“ – doch für den Planungsamtsleiter sei alles so, wie man sich es vorgestellt hatte. „Mit ihren architektonisch und gestalterisch anspruchsvollen Projekten trägt die DBA dazu bei, das Wohnraumangebot in unserer Stadt zu verbessern.“

Mieter können ab Anfang April einziehen

Derzeit stehen laut Birk wenige Abschlussarbeiten an. So wolle man noch die Grünflächen bepflanzen. Die Gesamtfertigstellung sei voraussichtlich im zweiten Quartal 2023, die ersten Mieter sollen jedoch schon Anfang April einziehen.

Auch künftig wolle die DBA Projekte in Lahr umsetzen. So stehe beispielsweise eine Bebauung am Singler-Areal an. „Dieses Projekt steht bei uns auf der Prioritätenliste“, gab Löhr einen Einblick. Diese sei in vier Stufen gegliedert – in welcher Stufe das Projekt beim Singler-Areal steht, wolle man nicht preisgeben.

Info – Deutsche Bauwert AG

Die Langenhard-Villen sind das insgesamt fünfte Projekt der Deutschen Bauwert AG in Lahr. Derzeit laufen noch die Projekte am Altenberg (119 Wohneinheiten) und auf dem ehemaligen Nestler-Areal (Stadtpark-Villen mit 160 Wohneinheiten). Diese nähern sich bereits der Fertigstellung – damit hat die DBA insgesamt bereits rund 850 Wohnungen in Lahr errichtet.