“Menschenwürdige Einrichtung“: Wie die 40 Flüchtlinge in der Containeranlage in Seelbach leben werden

Wie die 40 Flüchtlinge in der Containeranlage in Seelbach leben werden

14 Die Türen der Containeranlage im „Wiesengrund“ in Seelbach standen am Donnerstagnachmittag für interessierte Besucher offen. Foto: Köhler

Beengt, aber mit allem, was man zum Leben braucht: Beim Tag der offenen Tür haben Mitarbeiter des Landratsamts den Seelbachern gezeigt, wie die Flüchtlinge in den Containern leben werden. Im Februar sollen die ersten einziehen.









Noch wirkt alles ziemlich steril: Die Farbe Weiß bestimmt das Ambiente im langen Flur der Containeranlage im „Wiesengrund“ in Seelbach. Im vorderen Bereich: die 17 Wohneinheiten, die ab Februar nach und nach bezogen werden. Sie sehen fast alle gleich aus: zwei Betten, zwei Schränke, ein Tisch, zwei Stühle und ein Kühlschrank. In einigen steht zusätzlich ein Kinderbett, in anderen ist eines der Betten zweistöckig.