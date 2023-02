So wirkt sich ein Jahr Krieg in der Ukraine in Lahr aus

1 Wenige Tage nach Kriegsbeginn wehte eine ukrainische Flagge am Lahrer Rathaus – ein Zeichen der Solidarität. Foto: Köhler

Der Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 sorgte weltweit für Entsetzen. Seither ist viel passiert – auch in Lahr. Die LZ-Redaktion blickt darauf, wie Menschen aus der Ukraine in der Stadt geholfen wird – und wo es noch Probleme gibt.









In der Ukraine sind in den vergangenen zwölf Monaten zahlreiche Soldaten und Zivilisten gestorben. Wie viele es sind, kann niemand sagen. Das Leid ist groß – doch auch die Solidarität im Ausland. In Lahr hat das Elend in der Ukraine kaum einen kalt gelassen.