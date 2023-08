Bevor sich Marina Betzle nun zur Ruhe setzt, würdigten Marktbeschicker und Stadtführer, vor ihrem Eintritt in den beruflichen Ruhestand, die zuverlässige, engagierte Art, wie sie diese Aufgabe ausfüllte.

Nein, „einfach so“ wollten die Ettenheimer Marktbeschicker und die Stadtführer-Crew Marina Betzle dann doch nicht in den bevorstehenden beruflichen Ruhestand ziehen lassen. Zu sehr hatten sie die zuverlässige, engagierte Betreuung von Betzle über all die Jahre erfahren und schätzen gelernt, so dass ihnen an einem großen „Dankeschön“ sehr gelegen war.

Stadtführer von Anfang an begleitet

Die Stadtführer packten ihren Dank neben aussagekräftigen Sonnenblumen in eine Jahreskarte für das Ettenheimer Freibad – wohl wissend um eine der Lieblingsbeschäftigung der künftigen Ruheständlerin. In gemütlicher Runde erinnerte man sich auch an die Anfänge der Stadtführungen, als die örtliche Volkshochschule, einer Idee von Bürgermeister Metz folgend, einen viermonatigen Ausbildungslehrgang für Stadtführer mit zehn Bausteinen gerade abgeschlossen hatte.

Foto: Schade

Marina Betzle, eben aus der Elternzeit ins Rathaus zurückgekehrt, bekam die Betreuung der damals 21 Stadtführer und die Organisation der fortan regelmäßig stattfindenden Stadtführungen übertragen. Bei einem zweiten Ausbildungslehrgang im Jahr 2009 wurden 16 weitere Stadtführer generiert – Grundlage für eine abwechslungsreiche, thematisch vielfältige Form, Einheimischen wie Gästen die Reize der Rohanstadt nahe zu bringen. Wöchentliche Freitagsführungen zwischen Mai und Oktober, zudem eine beträchtliche Zahl von angefragten Gruppenführungen (Betriebsausflüge, Klassentreffen, Firmenfeiern) – all das managte Betzle in stets enger Kooperation mit der Stadtführer-Crew.

Ihre gute Laune, ihr verlässlicher Einsatz, bei Bedarf auch außerhalb ihrer Arbeitszeit, ihr „Sorglos-Orga-Paket“, ein immer offenes Ohr – dieses und viel mehr seien charakteristische Merkmale von Marina Betzle gewesen, so das Lob der Stadtführer, das Petra Albert gar in Gedichtform verpackt hatte.

Linda Stengg tritt die Nachfolge an

„Eine tolle Arbeit kann man nur leisten, wenn das Miteinander stimmt“, spielte Betzle dann auch den Ball beim geselligen Abschiedsabend zurück. Bei Anfragen, teilweise auch kurzfristigen, habe sie nie ein Nein gehört. Die Stadtführerinnen und Stadtführer hätten sich immer wieder Neues einfallen lassen und damit ihr Interesse und ihre Liebe zu ihrer Stadt bewiesen und weitergegeben, so Betzle.

Sie könne auch diesen Aufgabenbereich mit gutem Gefühl an ihre Nachfolgerin Linda Stengg übergeben. Sie habe volles Vertrauern, dass ihre Nachfolgerin diesen Aufgabenbereich ebenso mit viel Gefühl und Empathie übernehmen werde, betonte Marina Betzle.

Wochenmarkt und Stadtführungen in Ettenheim

Stadtführungen

Die Stadtführungen durch die Rohanstadt finden von Mai bis Oktober immer freitags statt. Treffpunkt ist jeweils um 19 Uhr vor dem Rathaus beim Bärenbrunnen. Es werden außerdem Kinder- und Gruppenführungen angeboten.

Der Wochenmarkt

Immer freitags von 14 bis 18 Uhr findet auf dem Marienplatz in Ettenheim statt. Der Markt ist derzeit in einer kurzen Sommerpause und am Freitag, 25. August, wieder zurück.