In der Aula der Maria-Furtwängler-Schule konnte man am Dienstagvormittag viele strahlende Gesichter gesehen: Die Schülerinnen und Schüler der vier VABO-Klassen hielten ihre Zeugnisse und Sprachzertifikate in den Händen.

VABO steht für Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen. Das ist eine einjährige Vollzeitklasse, die in erster Linie die deutsche Sprache vermittelt, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Dort sollen Schüler die sprachlichen und kulturellen Voraussetzungen erwerben, um erfolgreich in eine aufbauende Schulart oder eine Ausbildungsstelle überzugehen.

Absolenten streben einen höheren Abschluss an

76 Schüler aus zahlreichen Ländern wurden zu Beginn dieses Schuljahres auf die vier VABO-Klassen der Maria-Furtwängler-Schule aufgeteilt. Die Jugendlichen, die erst im laufenden Schuljahr der Bildungseinrichtung zugeteilt wurden, werden nach den Sommerferien ein weiteres Schuljahr auf die Zertifikatsprüfungen vorbereitet, heißt es weiter.

Die erfolgreichen Absolventen streben nun einen höheren Bildungsabschluss an oder beginnen eine Berufsausbildung. Außerdem stehen den Schüler und Schülerinnen innerhalb der Maria-Furtwängler-Schule weitere Anschlussschularten zur Verfügung: unter anderem das Gesundheitswissenschaftliche Gymnasium, verschiedene Berufskollegs, die zweijährige Berufsfachschule (Hauswirtschaft und Ernährung, Gesundheit und Pflege sowie Labortechnik), die Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assistenz, das Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf sowie das Berufseinstiegsjahr.

In einer kurzen Abschlussfeier wünschten die Schulleiterin Christina Seebeck, der Abteilungsleiter Bernd Rother, die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie die eingesetzten Fachlehrer den Absolventen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.

Info – Preise und Lobe

Einige Schüler erhielten aufgrund besonderer Leistungen Preise und Lobe.

Preise:

Jacqueline Fagbenro (1,1); Timur Strom (1,4); Valentin Ciucanov (1,5) ;Vasilii Ciucanov (1,8) ; Anastasiia Kholodova (1,8); Pavlo Klymchuk (1,8); Ali Rahimi (1,8)

Lobe:

Aniuta Haich (2,0); Gabriel Manoli (2,0); Chris Ruberintwari (2,0); Nino Samushia (2,1); Artem Nurmetov (2,2); Mohammad Asir (2,3); Frazilhat Hakimi (2,3); Mariia Konovalenko (2,3); Nasir Niazai (2,3); Mark Novikov (2,3); Vladyslav Shcherbyna (2,3); Stanislav Galatan (2,4)