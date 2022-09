Neunjähriger wird in Kehl zum Lebensretter

1 Für ihr selbstloses Einschreiten ist Rania Bouallegue (mit Strauß) mit ihrem neunjährigen Sohn Zakaria (Zweiter von links) von der Polizei sowie vom Verein Courage und vom Kehler Oberbürgermeister Wolfram Britz (rechts) geehrt worden. Foto: Stadt Kehl

Sie sind ein Beispiel für Zivilcourage: Die Straßburgerin Rania Bouallegue und ihr Sohn Zakaria. Gemeinsam hielten sie einen Mann davon ab, sich von der Kehler Europa-Brücke zu stürzen. Dafür zeichnete sie der Verein Courage und die Stadt aus.















Offenburg - Es war der Tag vor dem Kehler Messdi im Mai: Rania Bouallegue fährt mit ihrem Sohn zurück nach Straßburg. Normalerweise hätte er an diesem Tag Fußballtraining. Das ist ausgefallen und deshalb fahren Mutter und Sohn bereits gegen 17 Uhr über die Europa-Brücke. Unterwegs dreht sich der neunjährige Zakaria plötzlich zu seiner Mutter um. Aufgeregt ruft er: "Mama! Mama! Da ist ein Mann, der will von der Brücke springen!"

Mann will von der Europa-Brücke springen

Tatsächlich entdecken die beiden jemanden, der über die Balustrade der Brücke geklettert war und den nur noch sein Griff am Geländer von einem Sturz in den Rhein bewahrt. Ohne lange zu überlegen, wendet Rania Bouallegue ihr Fahrzeug auf der Brücke und fährt eilig zurück nach Kehl. Die Brücke zwischen Straßburg und der Rheinstadt ist an diesem Nachmittag überraschend leer.

Zurück auf der deutschen Uferseite eilt sie zur Bundespolizei und berichtet den Beamten, was sie und ihr Sohn gesehen hatten. "Danach bin ich sofort zurück zur Europa-Brücke, ohne auf die Polizei zu warten", berichtet Rania Bouallegue. Auf der Brücke angekommen, sprechen sie und ihr Sohn den Mann an, reden ihm gut zu. Auch dann noch, als Polizei und Feuerwehr sowohl von deutscher als auch von französischer Seite eintreffen.

Zakaria darf auf Löschboot mitfahren

Schließlich gelingt es Mutter und Sohn, den Mann von seinem Vorhaben abzubringen. Rania Bouallegue nimmt ihn bei der Hand und führt ihn langsam am Geländer entlang zurück auf festen Boden. Wie der Zufall es wollte, trafen Mutter und Sohn den Mann nur eine Woche später erneut. "Inzwischen geht es ihm besser", berichtet Rania Bouallegue.

Beeindruckt von dem schnellen und beherzten Eingreifen der beiden, schlug die Polizeidienstgruppe C, die an jenem Tag auf der Europa-Brücke im Einsatz war, dem Kehler Verein Courage sowie der Stadt vor, Mutter und Kind zu ehren. "Menschen wie Sie, die auf andere achten und sofort Hilfe holen, verdienen großes Lob", sagte Oberbürgermeister Wolfram Britz und stimmte zusammen mit Vertretern des Vereins, der Polizei und Feuerwehr in spontane Ovationen für die beiden ein. Der Vorsitzende des Vereins, Joachim Pathon, und Jannate Hammerstein, Leitung der Kriminalprävention, überreichten Rania Bouallegue einen Blumenstrauß sowie einen Gutschein als Zeichen der Anerkennung. Und für den neunjährigen Zakaria gab es ein Überraschungspräsent: OB Wolfram Britz durfte ihn im Namen der Feuerwehr auf eine Rundfahrt im Feuerlöschboot Europa 1 einladen.

Ansprechpartner rund um die Uhr

Die Telefon-Seelsorge ist für jeden da – anonym, kostenfrei und rund um die Uhr. Die Mitarbeitern hören zu bei Beziehungsproblemen, Mobbing, Arbeitsplatzverlust, Sucht, Krankheit, Einsamkeit, Sinnkrisen oder Suizidgedanken. Sie sind unter Telefon 0800/1 11 01 11 oder im Netz auf online.telefonseelsorge.de erreichbar.