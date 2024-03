4 Bei dem Brand in Sasbach kam ein Mensch ums Leben. Foto: EinsatzReport24/Bonny Kornmeier

Ein Mann hat in Sasbach am Samstagabend gegenüber Zeugen eine Straftat angekündigt. Kurze Zeit später brennt ein Haus und die Polizei findet eine Leiche.









Wie die Polizei mitteilt, ist bei einem Brand in einem Haus in Sasbach ein Mensch ums Leben gekommen. Einsatzkräfte fanden dort eine männliche Leiche. Kurz zuvor, am Samstag gegen 19.30 Uhr, hat ein Mann gegenüber Zeugen aus dem Fenster heraus angekündigt, dass er eine Straftat begehen würde. Daraufhin wurde die Polizei in Offenburg alarmiert.