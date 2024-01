Mahnfeuer am Sulzer Kreuz: So lief der Protest der Landwirte rund um Lahr

So lief der Protest der Landwirte rund um Lahr

Mahnfeuer am Sulzer Kreuz

1 Zahlreiche Landwirte um den Lahrer BLHV-Chef Klaus Dorner (Mitte mit Heugabel) protestierten am Montag am Sulzer Kreuz gegen die Agrarpolitik der Regierung. Foto: Köhler

Kritisch, aber friedlich und fast ohne Zwischenfälle – so lief der Protesttag in und um Lahr. Mittelpunkt war das Mahnfeuer am Sulzer Kreuz, wo sich rund 50 Bauern versammelt hatten und den Verkehr ausbremsten. Von vielen Seiten gab es Unterstützung.









Ein Hupkonzert, dass die Ohren dröhnen, Plakate mit Sprüchen, die zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken anregen sollen, und Traktorkolonnen, die den Verkehr ausbremsen: Der Protest der Landwirte war am Montag am Sulzer Kreuz nicht zu übersehen. Wie an vielen anderen Orten im Ortenaukreis und im ganzen Land machten rund 50 Bauern ihrem Ärger über die Regierung Luft.