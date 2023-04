1 Der Campingplatz am Schutterner Baggersee war zu Ostern nicht voll ausgelastet. Foto: Bohnert-Seidel

Die Plätze in Schuttern und Meißenheim waren in den Osterferien weniger nachgefragt als in den vergangenen Jahren. Die Betreiber haben mit unserer Redaktion über die Gründe gesprochen.









Auf dem Campingplatz hieß es in diesem Jahr nicht: „Wegen Überfüllung geschlossen“. Während in Coronazeiten die Camper an Ostern zuhauf kamen, blieb in diesem Jahr die Auslastung unter dem maximalen Wert. In Schuttern lag die Quote bei knapp 80 Prozent an den Feiertagen und in der Ferienwoche bei gut 50 Prozent. Von Flaute will aber niemand sprechen. Campen bleibt sehr beliebt.