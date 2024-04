Bei den deutschen Meisterschaften im Ringen der U17 in Stralsund gingen die Sportler im griechisch-römischen Stil an den Start, die Freistiler kämpften in Ladenburg um Medaillen.

Trainer Toni Oldak von der RG Lahr begleitete Jason Keil nach Ladenburg. Er ging im freien Stil in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm gemeinsam mit 32 weiteren Ringern an den Start.

Keil fegte im wahrsten Sinne des Wortes durch die deutsche Meisterschaft. Von sieben Kämpfen gewann er fünf technisch überhöht und das als einer der Jüngsten. Lediglich Dario Fischietti von der RKG Freiburg 2000 bot ihm Paroli, doch auch diesen Kampf entschied er mit 5:0 Punkten für sich.

Im Finale zeigte er dann sein Können und schulterte Hidayet Serin vom TV Essen-Dellwig. Voller Stolz nahm Keil völlig verdient – ohne einen einzigen Punkt abzugeben – die Goldmedaille entgegen.

21 erste Plätzein zehn Jahren

Toni Oldak konnte seine Tränen der Freude nicht verbergen. Für ihn war es die letzte deutsche Meisterschaft, die er offiziell als Trainer begleitete, da er sich in die zweite Reihe zurückzieht und künftig nicht mehr hauptverantwortlicher Trainer ist.

„Ich bin mir sicher, dass wir von Jason noch viele Erfolge sehen werden und auch von unseren anderen Jungs. Ich bin unfassbar dankbar für die gemeinsame Zeit. Als Trainer ist man ganz nah an den Jungs dran. Sie sind wie meine eigenen Kinder. Ich habe sie aufwachsen sehen, stand immer mit Rat und Tat zur Seite und freue mich einfach riesig, dass meine – und natürlich auch Andreas Steinbachs – Arbeit Früchte trägt. In den vergangenen zehn Jahren habe ich die Jungs der RG Lahr auf dem Weg zu 33 Medaillen, davon 21 Goldmedaillen bei Meisterschaften, begleitet. Dass meine letzte deutsche Meisterschaft nochmals mit Gold durch Jason gekrönt wird, macht mich unfassbar stolz“, so Oldak bei seiner Rückkehr aus Ladenburg.

Wasimiller verpasst das Treppchen knapp

Trainer Andreas Steinbach hatte die weite Strecke nach Stralsund mit drei Lahrer Ringern auf sich genommen. Maxim Miller startete in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm. Nach sechs Kämpfen, von denen er drei für sich entschied, kam er am Ende auf den sechsten Platz. 17 Teilnehmer waren es in seiner Gewichtsklasse.

Für Lukas Herbertshagen war in der Klasse bis 71 Kilogramm der Wettkampf nach zwei Niederlagen mit Platz 19 beendet. Bedauerlich war, dass er seinen zweiten Kampf gegen Ewald Ezov vom TuS Adelhausen hauchdünn mit 2:1 verlor. Erik Wasimiller kam am Ende in der Gewichtsklasse bis 110 Kilogramm auf den vierten Platz. Trainer Steinbach war zufrieden, „wenngleich noch Luft nach oben ist“, so der Coach.

Artur Derr, Vorsitzender der RG Lahr, freute sich riesig. Schließlich müssten die Sportler bereits im Vorfeld sehr gute Ergebnisse abliefern, um überhaupt für eine deutsche Meisterschaft qualifiziert zu sein.