Welcher Fall in Offenburg noch immer Rätsel aufgibt

1 Das Landgericht Offenburg hat auf ein durchaus gutes Jahr zurückgeblickt: Die Richter und Co. haben deutlich mehr Fälle abgearbeitet, als neue hinzukamen. Foto: Armbruster

Hinter dem Landgericht Offenburg liegt ein positives Jahr: Bereits das zweite Mal in Folge erledigten Richter und Co. mehr Fälle, als neu eingingen. Ein besonders brutaler Fall stach dabei besonders hervor – und wirft auch nach dem Urteilsspruch Fragen auf.









„Wir sind in Offenburg schneller als die Anderen – und darüber freuen wir uns“, erklärte ein sichtlich zufriedener Jens Martin Zeppernick am Dienstag in Offenburg. Der Präsident des Landgerichts präsentierte, mit Gerichtssprecherin Anne Doll, Pressevertretern die Bilanz des vergangenen Jahres.