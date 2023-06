1 Dieser betagte Jack-Russell-Rüde wurde in dieser Woche vor dem Lahrer Tierheim ausgesetzt. Foto: Tierheim

Kaninchen, junge Katzen und einen alter Jack-Russell: Immer mehr Tiere werden derzeit in der Region ausgesetzt. Die Helfer sind dadurch an ihren Grenzen – und fürchten eine weitere Verschärfung der Lage.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Ärger ist Martin Spirgatis im Gespräch mit unserer Redaktion noch imer anzumerken. Am Mittwochmittag schlug das Lahrer Tierheim in einem Facebook-Post Alarm. „So, jetzt reicht’s endgültig“, heißt es in der Überschrift des Beitrags, in dem auf die Situation von ausgesetzten Tieren aufmerksam gemacht wird.