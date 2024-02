Lahrer Fasent ist eröffnet: Ibert und Petters kommen als Bähnler und Bauer

1 Hexen und ein Zottli zerrten „Schaffner“ Markus Ibert auf die Bühne vor dem Rathaus, wo bereits Oberzunftmeister Andreas Wehrle (rechts) wartete. Foto: Schabel

Seit Donnerstagabend haben die Narren in Lahr das Sagen. OB und Baubürgermeister hielten eine humorige Rede über Bahnbedienstete sowie Landwirte, die das Land lahmlegten, danach rückte Ibert den Rathausschlüssel heraus. Zuvor war der Zottli befreit und der Narrenbaum aufgestellt worden.









Link kopiert



Schon den ganzen Tag über hatte etwas in der Luft gelegen. In der Innenstadt waren bereits ab dem Vormittag Trillerpfeifen und Fasentrufe zu hören, Hemdglunker, Kindergartengruppen und vereinzelte Hästräger zogen durch die Straßen. Richtig ernst wurde es am frühen Abend. Gegen 18.05 Uhr nahmen die Mitgliedszünfte der IG Lahrer Narren lautstark den Vorplatz des Storchenturms in Beschlag.