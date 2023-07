1 Gustav Altfelix war fast 30 Jahre lang Oberbürgermeister von Lahr. Foto: Stadtarchiv

Die Lahrer Ehrenbürger haben die Stadt geprägt. In einer Serie stellt Historiker Walter Caroli diese Persönlichkeiten vor. Den heutigen Teil widmet er Gustav Altfelix, der die Stadt als Oberbürgermeister durch gewaltige historische Ereignisse führte.









Die Altfelixstraße in Lahr erinnert an einen Oberbürgermeister der Stadt, der mit fast 30 Jahren die bisher längste Amtszeit für sich verbuchen kann. Dieser konservative Mann, der keiner Partei angehörte, war stets monarchistisch gesinnt, konnte sich mit der Weimarer Republik nicht anfreunden und verachtete den Nationalsozialismus. Bei marschierenden SA-Leuten packte ihn das Entsetzen. Die Aufgabenfülle seiner Amtszeit war derartig groß, dass ihre Aufzählung jedes noch überschaubare Maß sprengen würde. Wie schnöde er verabschiedet wurde, steht dazu in seltsamem Gegensatz.