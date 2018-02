Lahr Wohnprojekt gegen das Alleinsein im Alter

So ein komplexes Vorhaben benötigt fachmännische Begleitung und Beratung, die die Lahrer von Jürgen Feldmaier erhalten. Um die Kosten tragen zu können, wird ein Förderantrag beim Land gestellt. Dabei sollen die Gelder aus dem Fördertopf "Gut Beraten" fließen. Die Allianz für Beteiligung vergibt Beratungsgutscheine zur Förderung der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. Kurz: Es werden Pläne zur Quartiersentwicklung gefördert, die in erster Linie von bürgerschaftlichem Engagement getragen und von kommunaler Seite unterstützt werden. Wichtig, um in das Förderprogramm aufgenommen zu werden, sind vier Eckpunkte: Die Projekte müssen sozial, generationenübergreifend, barrierefrei und inklusiv sein. Im Programm sind neue Mobilität, gemeinsame Aktionen für Jung und Alt sowie ein sozialer Treffpunkt als Hinweise genannt.

Die Lahrer Gruppe spricht im Förderantrag von einer angedachten Kita, von gegenseitiger Unterstützung etwa bei der Kinderbetreuung oder kleineren Reparaturen, einem gemeinsamen Mittagstisch, einem gemeinsam angelegten Garten, Festen und Veranstaltungen. Im Wohnprojekt soll es von großen Wohnungen bis hin zu Ein-Zimmer-Appartements alles geben. Auch eine Wohngemeinschaft ist im Plan. Außerdem sollen auch Wohngruppen von behinderten Menschen oder Senioren möglich sein.

Die Intention der meisten Mitglieder, sich am Projekt zu beteiligen, entspringt dem Wunsch, allein älter zu werden, aber nicht allein zu wohnen.