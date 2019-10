Lahr Duell bei Oberbürgermeisterwahl

Lahr - In der 46.500 Einwohner zählenden Stadt Lahr im Ortenaukreis wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. In der nun zweiten und damit entscheidenden Wahlrunde gibt es zwei Kandidaten: Zur Wahl stehen der 51 Jahre alte Verwaltungsfachmann Markus Ibert (parteilos) und die gleichaltrige Diplomatin Christine Buchheit (Grüne). Sie bewerben sich um die Nachfolge des Lahrer Oberbürgermeisters Wolfgang G. Müller (SPD), der Ende Oktober nach 22 Jahren im Amt in den Ruhestand geht. Lahr ist nach Offenburg die zweitgrößte Stadt im Ortenaukreis.