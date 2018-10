Lahr Brandserie: Feuerteufel wurde gesehen

Tatsächlich will der Tatort nicht so recht zu den anderen Fällen der Serie passen, die vor gut einem Jahr begann, bis April andauerte und – allem Anschein nach – Ende September wieder aufgeflammt ist. Insgesamt brannten 44 Fahrzeuge. Der Großteil war an entlegenen Orten geparkt. Ob das jüngste Feuer in Mahlberg Nummer 45 ist, sollen nun die Ermittlungen der Kripo zeigen. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus, wie Pressesprecher Patrick Bergmann auf LZ-Nachfrage erklärt. Gehen das Feuer vom Montag und alle anderen zuvor auf das Konto ein und desselben Täters? Naheliegend, aber keineswegs sicher. Bergmann: "Durch die Berichterstattung ist das für die Serie typische Vorgehen bekannt. Nicht auszuschließen, dass es einen oder mehrere Nachahmer gibt."