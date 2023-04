Ein 49-Jähriger hat der Polizei am Donnerstag über Waldwege in Ohlsbach eine wilde Verfolgungsfahrt geliefert. Weit kam er jedoch nicht. Grund seiner Flucht war, dass er seiner ehemaligen Vermieterin Tiefkühlware gestohlen haben soll.

Ein 49-Jähriger hat der Polizei am Donnerstagabend auf Waldwegen in Ohlsbach eine wilde Verfolgungsfahrt geliefert. Weit kam er jedoch nicht – nach eineinhalb Kilometern endete die riskante Fahrt mit einem Unfall, teilt die Polizei mit. Besonders kurios, ist der mutmaßliche Grund seiner Flucht: Er soll zuvor seiner ehemaligen Vermieterin Tiefkühlware gestohlen haben, woraufhin sie die Polizei rief. Als die Beamten in den Hof des Anwesens in Ohlsbach fuhren, raste der mutmaßliche Dieb gerade davon. In einer scharfen abschüssigen Kurve geriet der Wagen des 49-Jährigen nach links von einem Waldweg ab. Der Mann kam ohne Blessuren davon. Die Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss gestanden haben dürfte. Aufgrund seines mutmaßlich psychischen Ausnahmezustands, wurde er in eine Fachklinik gebracht.